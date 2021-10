Calciomercato Juve, ritorno di fiamma: super colpo dal Manchester City

Calciomercato Juve: spesso escluso da Guardiola al Manchester City, brilla in Nazionale. Possibile ritorno di fiamma in casa bianconera: tutte le cifre e i dettagli

Si è interrotta mercoledì sera, a San Siro, la striscia record di risultati utili consecutivi dell'Italia campione d'Europa. Dopo 37 partite senza sconfitte e il trionfo ad Euro 2020, Ferran Torres e la Spagna hanno piegato la resistenza degli azzurri nella semifinale di Nations League. Una partita decisa dal talento del Manchester City, che quando indossa la maglia delle Furie Rosse ha una media realizzativa piuttosto invidiabile. Sono infatti già 12 i gol messi a segno in Nazionale in solo 21 presenze. Tutt'altro rendimento rispetto al club di appartenenza: con i Citizens l'ex Valencia è addirittura reduce da quattro panchine consecutive senza mai entrare in campo tra Premier e Champions League. Il 21enne ha comunque realizzato 3 gol e 1 assist in questo avvio di stagione, ma non figura tra i titolari di Pep Guardiola, specialmente nelle ultime settimane. E la Juventus, che aveva già cercato Ferran Torres, potrebbe presto tornare alla finestra. Ecco tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato Juve, occhi su Ferran Torres: tutti i dettagli

Il club bianconero ha seguito il talento spagnolo prima del suo trasferimento dal Valencia al Manchester City per oltre 35 milioni di euro. Se il trend delle ultime settimane dovesse essere confermato non è escluso che la Juve possa fare un tentativo per il classe 2000. La sua valutazione sfiora comunque i 50 milioni di euro, e Cherubini potrebbe tentare la carta Kulusevski come contropartita tecnica.

L’esterno svedese è invece valutato circa 40 milioni. Tuttavia, resta da superare la resistenza del Manchester City e l’ultima parola, come sempre, spetterà a Guardiola. Staremo a vedere.