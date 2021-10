Gavi illumina la notte di San Siro e la Juventus ci pensa!

Gavi, talento del Barcellona di Ronald Koeman, si è messo in mostra ieri con la maglia della Spagna in occasione della semifinale di Nations League contro l’Italia di Mancini

Si è fermata la striscia di imbattibilità dell’Italia di Roberto Mancini. Dopo 37 gare infatti, gli azzurri hanno perso ieri sera in occasione della semifinale di Nations League contro la Spagna di Luis Enrique, rematch della sfida di Euro 2020 vinta ai rigori proprio dagli azzurri grazie al sigillo di Jorginho all’ultimo tiro dal dischetto. Nelle furie rosse non è di certo passata inosservata la grandissima prestazione di Gavi, giovanissimo talento del Barcellona di Ronald Koeman lanciato subito nella mischia dall’ex tecnico della Roma.

Il canterano blaugrana, che sta avendo grande spazio anche al Camp Nou nonostante il periodo difficile della squadra di Joan Laporta, ha messo sotto scacco l’espertissimo centrocampo dell’Italia di Roberto Mancini composto da Jorginho, Barella e Verratti. Gavi è un classe 2004 e, con la prestazione di ieri, ha fatto drizzare ancor di più le antenne ai top club del calcio europeo in sede di calciomercato.

Calciomercato, Gavi fa impazzire le big: c’è anche la Juventus

Il Barcellona continua a sfornare talenti nonostante il periodo non particolarmente felice dal punto di vista dei risultati. L’ultimo grande gioiello è senza dubbio Gavi. Il centrocampista spagnolo può agire in tutte le posizioni della linea mediana, dalla casella del regista fino ad arrivare addirittura all’agire da numero dieci alle spalle delle punte.

Un giocatore duttile e di qualità che può far gola alla nuova Juventus di Federico Cherubini, a caccia di talenti per rinforzare il centrocampo. L’ostacolo è il Barcellona che, viste le grandi prestazioni, ritiene Gavi incedibile e con ogni probabilità starà già preparando un contratto con una clausola monstre, in stile Ansu Fati, per blindare il suo talento.