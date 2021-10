Calciomercato Inter, possibile sacrificio in difesa: i dettagli

L’Inter è al lavoro per mantenere lo scudetto cucito sul petto. Tengono banco i rinnovi di Brozovic e Barella e si pensa ad una soluzione per la difesa

L’Inter di Simone Inzaghi è ripartita sulla strada lasciata spianata da Antonio Conte. Dopo le prime sette giornate di Serie A, i nerazzurri hanno conquistato cinque vittorie e due pareggi. La partenza di Lukaku, non ha impedito all’Inter di segnare tantissimi gol: le 22 reti realizzate permettono infatti a Lautaro e compagni di essere momentaneamente il miglior attacco in campionato. Meno bene è stato fatto in difesa, dove i nerazzurri hanno subito mediamente 1,1 reti a partita. La sosta permetterà ad Ausilio e Marotta di lavorare sui rinnovi di Brozovic e Barella e di concentrarsi sul futuro della difesa nerazzurra.

Calciomercato Inter, niente rinnovo per De Vrij

Non solo il centrocampo. L’Inter mira a chiudere il prima possibile la questione sul contratto di Stefan de Vrij. Il difensore classe 1992, è arrivato dalla Lazio nel luglio 2018. Nell’occasione, firmò un contratto quinquennale fino al 2023. Secondo Tuttosport, l’intenzione di Marotta e Ausilio sarebbe quella di provare a cederlo prima che lui, e il suo agente Mino Raiola, possano accordarsi con altre società.

La valutazione di de Vrij si aggira attorno ai 35 milioni di euro, una vera boccata d’aria per le casse nerazzurre. L’ipotesi cessione non è l’unica soluzione per il futuro dell’olandese: non è escluso infatti un accordo con il Psg per uno scambio di plusvalenze con Paredes.