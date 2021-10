Addio a zero e colpo super in Serie A: il piano (costoso) di Maldini

Il Milan tenta la via giusta sul calciomercato per rinforzare la squadra. Il nuovo piano di Maldini è particolarmente costoso

Il Milan ha trovato nuove gerarchie e nuovi equilibri in questa stagione. Anzi, nuovi non del tutto, dato che i rossoneri proseguono un progetto che va avanti brillantemente e che è iniziato già nelle scorse stagioni, sotto l’ala attenta di Stefano Pioli. In difesa, alcune pedine però potrebbero cambiare l’anno prossimo e non si tratta proprio di calciatori scontati. Un nome che è pronto a dire addio, e a parametro zero, è quello di Alessio Romagnoli. I rossoneri, però, sono pronti a sostituirlo e il nome non è proprio banale.

Calciomercato Milan, Maldini tenta il colpo dalla Roma

Maldini è pronto, infatti, a giocarsi la carta Gianluca Mancini. Difensore centrale goleador, soprattutto nella scorsa stagione, piace molto alla dirigenza rossonera, pronta ad affondare il colpo per un calciatore con le sue qualità. Il problema della trattativa è sicuramente il prezzo: stiamo parlando di un colpo da 40 milioni di euro, sicuramente non pochi per le casse rossonere. L’alta richiesta della Roma complica i piani di Maldini, ma comunque sia Mancini è un calciatore che i milanesi terranno d’occhio nei prossimi mesi.