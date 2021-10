Colpo Vlahovic: “Un investimento troppo oneroso per la Juventus”

La Juventus è una delle squadre più interessate a ingaggiare Vlahovic. Secondo Lionello Savasta, però, il club non farà un colpo così oneroso

La Juventus sta già pianificando il prossimo calciomercato per quanto riguarda l’attacco. La notizia, ufficializzata dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso, che Vlahovic non rinnoverà con i viola, ha infatti già innescato i primi movimenti dei club interessati al serbo. Tra questi, ci sono i bianconeri, che da tempo seguono il giocatore. L’investimento che richiederebbe l’operazione, sarebbe però molto oneroso. La richiesta dei gigliati, infatti, parte da almeno 70 milioni di euro. Una cifra molto alta,soprattutto in una situazione economica non rosea come quella che sta attraversando la Juventus.

Colpo Vlahovic: “La Juventus per un pò non farà operazioni di questo tipo”

A porre l’accento su questo aspetto, è Lionello Savasta a ‘Top Planet’. Il giornalista ha dichiarato: “Escludo che Vlahovic vada alla Juventus. Il club bianconero non farà investimenti di questo livello per diverso tempo, non vuole farli”. Savasta ha poi aggiunto che i bianconeri, “non hanno preso Donnarumma gratis, perché l’ingaggio chiesto era ritenuto fuori dai parametri. La politica degli stipendi alti alla Juve è finita e non parteciperà ad aste e spese folli per alcun anni”.

La Juventus, secondo Savasta, sarebbe dunque in una fase di ridimensionamento dei costi e l’ipotesi dell’acquisto di Vlahovic non sarebbe nell’agenda dei bianconeri.