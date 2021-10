Il big è a un passo dal rinnovo: l’ultimo sgarbo di Ronaldo alla Juventus

Uno dei sogni della Juventus per rinforzare il suo centrocampo, sta per svanire. Il top player, infatti, sta per rinnovare il suo contratto

Massimiliano Allegri sembra aver trovato nelle ultime partite la formula giusta per dare equilibrio al centrocampo della Juventus. Una delle sicurezze del mister è il nuovo arrivato Manuel Locatelli, che sta adattandosi a giocare come regista davanti alla difesa. Il reparto nevralgico bianconero, ha comunque bisogno di ulteriori innesti che dovranno arrivare dal calciomercato. Il sogno dei dirigenti bianconeri, sarebbe quello di riportare Paul Pogba in bianconero. Il francese, però, sembra sempre più lontano da Torino.

Pogba rinnova con lo United e si allontana dalla Juventus

Come riportato da l’Equipe, infatti, il ventottenne sarebbe sempre più intenzionato a rinnovare il suo contratto con il Manchester United. Convinto dagli investimenti del club, come gli acquisti di Sancho, Varane e Cristiano Ronaldo, che rendono sempre più competitivi i Red Devils. Decisivo sarebbe anche il rapporto con Cr7 e l’atteggiamento da leader in campo del portoghese.

Ovviamente, a convincere Pogba a firmare, non c’è soltanto l’aspetto sportivo, ma anche quello economico. Il club, sarebbe infatti disposto a offrire al francese un ingaggio da 22,5 milioni di euro a stagione. La Juventus, con queste cifre in ballo, non può che farsi da parte e virare su altri obiettivi per la mediana.