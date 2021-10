Riscatto in bilico per Morata, il piano per l’attacco della Juventus

L’attaccante della Juventus, Alvaro Morata, è attualmente ai box per infortunio: il suo riscatto resta sempre in bilico, la strategia

Alvaro Morata è diventato il punto di riferimento per l’attacco della Juventus dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. L’attaccante spagnolo, al momento ai box per infortunio, vuole tornare protagonista in Serie A e in Champions League dopo aver messo a segno i primi tre gol stagionali. Il suo riscatto, però, è sempre in bilico con un piano ben stabilito da parte del club bianconero. L’attaccante spagnolo è in prestito con diritto di riscatto dall’Atletico Madrid: la dirigenza torinese potrebbe sborsare i 35 milioni in un’unica quota al termine della stagione.

Calciomercato Juventus, futuro Morata ancora in bilico

Come svelato dal giornalista Toni Damascelli ai microfoni di Radio Radio il piano della Juventus sarebbe ben chiaro: “Situazione in stand by, siamo ad ottobre. Può accadere di tutto. In questo momento, la Juventus non può permettersi di comprare un attaccante di livello superiore allo spagnolo”. Poi ha aggiunto: “Vlahovic non mi risulta interessi al Tottenham, ma per quanto riguarda i bianconeri, prima di arrivare al serbo bisogna sistemare le casse”.

L’attaccante spagnolo della Juventus vuole pensare però soltanto al campo: Allegri vuole puntare sul tandem offensivo con Dybala, anche lui infortunato al momento. Chiesa centravanti è soltanto un’alternativa alla coppia titolare dei bianconeri. I prossimi mesi saranno così decisivi per capire il futuro di Alvaro Morata in vista della prossima stagione.