Nations League, Italia-Spagna 1-2: Luis Enrique ferma Mancini

La prima semifinale della UEFA Nations League ha un vincitore: la Spagna di Luis Enrique batte 1-2 l’Italia di Mancini

L’Italia sa anche perdere. Questo il verdetto dei 90 minuti della complicata semifinale di Nations League contro la Spagna di Luis Enrique. Nella meravigliosa cornice di San Siro, gli azzurri sono stati abbattuti – dopo 37 partite senza sconfitte – dalla doppietta di Ferran Torres, con entrambi i gol segnati nel primo tempo. Al 17′ l’attaccante del Manchester City si fa trovare pronto su un cross preciso di Oyarzabal e batte Donnarumma in solitudine sfruttando l’errore di marcatura di Bastoni.

Al minuto 42 l’Italia ha dovuto fare i conti con l’espulsione di Bonucci per doppia ammonizione e poco prima Insigne aveva sbagliato una conclusione da solo in area davanti al portiere. Nel recupero, poi, il raddoppio di Torres, sempre su assist di Oyarzabal. Nel finale del secondo tempo gli azzurri accorciano le distanze con Lorenzo Pellegrini, ma non riescono poi a ribaltare il punteggio. La Nazionale campione d’Europa dovrà, quindi, accontentarsi della finale di domenica per il terzo posto. La sfidante sarà una tra Belgio e Francia, che si affronteranno domani.

Di seguito il tabellino del match.

ITALIA-SPAGNA 1-2: 17′ e 45+2′ Ferran Torres (S), 83′ Pellegrini (I)

NOTE: Ammonizioni: 30′ e 42′ Bonucci (I), 45′ Azpilicueta (S), 65′ Sarabia (S), 71′ Pino (S), 81′ Locatelli (I), 89′ Oyarzabal (S)

Espulsioni: 42′ Bonucci (I)