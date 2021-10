Italia-Spagna, tifosi infuriati: “Indecente e inaccettabile”

L’Italia è sotto 0-2 alla fine del primo tempo con la Spagna, nel match valido per la semifinale di Nations League: tifosi infuriati

Brutto primo tempo per l’Italia nella semifinale di Nations League contro la Spagna di Luis Enrique. Gli uomini di Mancini sono sotto 0-2, per via della doppietta di Ferran Torres. Al 42′ è arrivata anche la beffa, con l’espulsione di Bonucci per doppia ammonizione. Poco prima, Insigne aveva sbagliato una conclusione dentro l’area da solo davanti a Unai Simon.

Le prestazioni deludenti dei due calciatori azzurri hanno scatenato la rabbia dei tifosi sui social. Ecco alcuni esempi su Twitter.

Bonucci forse pensava che si giocava in Serie A dove gli abbonano anche i faccia a faccia e gli accerchiamenti all’arbitro — Salva (@salda__) October 6, 2021

Bonucci l’ha fatta grossa. Un difensore che si fa ammonire per proteste è sciocco. Se lo fa un capitano è inadeguato. Lui è stato sciocco e inadeguato. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) October 6, 2021

Bonucci sbraccia e il secondo giallo può starci. Quello che è indecente e inaccettabile è che il capitano della Nazionale venga espulso per doppia ammonizione con la prima arrivata per le sue solite esagitate proteste verso l’arbitro su un fallo in attacco. — Riccardo Spignesi (@INTER291103) October 6, 2021

Bonucci in 42 minuti di gioco ha fatto più o meno tutto ciò che non deve fare un difensore e sicuramente tutto ciò che non deve assolutamente fare un capitano. #ItaliaSpagna — Sportellate.it (@Sportellate_it) October 6, 2021

#ItaliaSpagna Questa sera penso che Insigne non segna neanche con le mani — O(e^n) 🇮🇹 (@NickNaso) October 6, 2021