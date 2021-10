Donnarumma torna a San Siro: la prima accoglienza dei tifosi

Donnarumma torna per la prima volta a San Siro dopo il suo addio al Milan: la reazione dei tifosi

L’Italia scende in campo a San Siro alle 20:45 contro la Spagna per la semifinale di Nations League. Un appuntamento importante che può valere la finale in casa. Davanti a 37 mila spettatori i ragazzi di Roberto Mancini tornano in campo da campioni d’Europa.

Alla lettura delle formazioni, però, sono arrivati i fischi nei confronti di Gianluigi Donnarumma che aveva risposto così alla possibilità che ciò accadesse: “Sarò sempre un tifoso del Milan e Milano ha rappresentato una parte importante della mia vita”. I suoi ex tifosi, però, non sembra che non lo abbiano perdonato dopo il suo addio, anche se sono arrivati anche tanti applausi.