Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: da Acerbi a Koulibaly

Tutte le decisioni del Giudice Sportivo in seguito alla 7ª giornata di Serie A: spiccano i casi di Acerbi e Koulibaly

In seguito alle vicende accadute durante l’ultima giornata di Serie A appena trascorsa, il Giudice Sportivo si è espresso in merito alla squalifica di Francesco Acerbi ma anche sul caso di Kalidou Koulibaly. Nel corso della riunione di martedì 5 ottobre, è arrivata la seguente decisione: “in riferimento ai cori di natura discriminatoria nei confronti del calciatore Kalidou Koulibaly delibera un’ ammenda di 10.000.00 euro per la Fiorentina per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria e di 5.000.00 euro a Fiorentina e Napoli a titolo di responsabilità oggettiva per aver, ingiustificatamente, ritardato sia l’inizio della gara, sia l’inizio del secondo tempo di circa 5 minuti. Ammenda di 5.000.00 euro ad Atalanta e Milan per avere propri sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti della tifoseria avversaria”.

“In riferimento ai cori di natura discriminatoria nei confronti del calciatore Koulibaly Kalidou, il Giudice Sportivo ha preso atto dell’apertura di apposito procedimento di indagine da parte della Procura Federale volto all’accertamento dei fatti e all’individuazione dei soggetti responsabili, riservandosi in esito al procedimento stesso di adottare le conseguenti misure, ove di competenza”.

Serie A, tutte le decisioni del Giudice Sportivo

Ecco le scelte del Giudice Sportivo in merito ai giocatori squalificati: Francesco Acerbi (due giornate) per “proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; per avere, al 31′ del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara epiteti insultanti e offensivi”. Situazione simile quella di Simone Bastoni dello Spezia, multato per 5mila euro e fermato per le prossime due giornate di campionato. Ammonizione con diffda (quarta sanzione) per Thorsby, Bereszynski, Bonaventura e Maxime Lopez. Ammonizione (seconda sanzione) per Barella e ammonizione (prima sanzione) per Muldur.