Il Real annuncia novità su Mbappé, Leonardo: “Non può continuare così!”

Ancora scintille tra Real Madrid e PSG per il caso Mbappé: il direttore sportivo, Leonardo, dice la sua sulla vicenda

Il calciomercato non dorme mai, soprattutto quando in ballo ci sono i nomi di grandi campioni. L’estate ha visto tra le protagoniste il PSG, squadra che ha arricchito il suo roster stellare con grandi calciatori come Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos e, soprattutto, Lionel Messi. L’abbondanza di talento ha posto dubbi sulla permanenza di Kylian Mbappé, in scadenza nel 2022 e ancora senza firma sul rinnovo.

L’attaccante francese ha appena 22 anni, e il PSG in estate è arrivato a rifiutare offerte faraoniche da parte del Real Madrid. La squadra spagnola non avrebbe però mollato l’obiettivo, forte anche del desiderio di Mbappé di approdare in Liga. Il bomber ha infatti recentemente dichiarato di essere rimasto deluso dal mancato trasferimento. Il giocatore, intanto, continua a fare gol e assist: già 4 le reti in Ligue 1 e massima professionalità.

Calciomercato, Leonardo risponde su Mbappé

A far discutere, però, sono le dichiarazioni rilasciate da Florentino Perez: “A gennaio ci saranno novità“, si è lasciato sfuggire il patron del Real Madrid. Esternazioni che non sono piaciute al direttore sportivo del PSG, Leonardo: “La sessione di mercato è finita, adesso ci sono le partite, e il Real Madrid non può continuare a comportarsi così“, ha detto a L’Equipe.

Leonardo ha poi ribadito che “Mbappé è un giocatore del PSG e che questa nuova uscita è solo una continua mancanza di rispetto nei confronti della squadra e del giocatore“. I rapporti tra i due club sono ottimi, ma il caso del francese rischia di comprometterne la stabilità. Una cosa è certa: Mbappé difficilmente giocherà con il PSG anche la prossima stagione.