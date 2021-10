‘Assist’ di Lukaku per la Juventus: c’è un grande ostacolo

La Juventus pensa a un nuovo colpo per rinforzare il proprio attacco e nel mirino potrebbe esserci il big del Chelsea: assist di Lukaku

Dopo un avvio più che complicato, la Juventus sta piano piano ritrovando le sue certezze e non vuole mollare la presa per provare a rientrare in corsa per lo scudetto. Il Napoli è in vetta e dista ben dieci punti di distacco ma siamo solo all’inizio e mancano ancora tante giornate alla fine, per cui Dybala e compagni sono pronti a battagliare per scalare posizioni.

LEGGI ANCHE >>> Mbappe addio, ribaltone in casa Psg: assist a Juve e Milan

La società intanto continua a valutare delle mosse da attuare nelle prossime sessioni di calciomercato e potrebbe presto puntare anche su Timo Werner, che da quando è arrivato Romelu Lukaku al Chelsea ha praticamente perso la titolarità fissa e ora sta giocando molto meno rispetto a un anno fa.

LEGGI ANCHE >>> Juventus e Inter, rinnovo Vlahovic: Commisso esce allo scoperto

Calciomercato Juventus, colpo Werner per l’attacco: assist di Lukaku. C’è anche il Bayern Monaco

L’attaccante tedesco vuole tornare ad essere un punto di riferimento per l’attacco della propria squadra e per questo potrebbe anche esserci un addio. La Juventus dunque può pensare al colpo Werner anche perché non ha ancora rimpiazzato a dovere l’addio di Cristiano Ronaldo. La compagine bianconera però dovrà probabilmente battagliare con il Bayern Monaco che sta pensando al post Lewandowski. L’ostacolo per la ‘Vecchia Signora’ potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio, visto che il tedesco percepirebbe circa 10 milioni all’anno. Che considerando il potenziale ingaggio quinquennae fanno circa 50 milioni di ingaggio.

LEGGI ANCHE >>> Svolta Juventus: fumata bianca e firma per Dybala

In ogni caso il Chelsea non vuole fare sconti per il proprio attaccante e potrebbe farlo partire per offerte da circa 60 milioni di euro.