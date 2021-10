Juventus e Inter non distolgono l’attenzione dalla situazione intricata sul fronte rinnovo Vlahovic: arriva l’annuncio ufficiale di Commisso

Si complica ulteriormente il rinnovo di Vlahovic per la Fiorentina. La testimonianza arriva direttamente da una nota sul sito ufficiale del club da parte del patron dei ‘Viola’ Commisso. Un annuncio che alimenta le speranze di Juventus e Inter in vista della prossima estate. Il bomber serbo, infatti, è in scadenza di contratto giugno 2023 e senza prolungamento si riuscirebbe a strapparlo ai toscani a cifre decisamente più basse.

Di seguito le parole del presidente: “Desidero aggiornare il popolo Viola relativamente ad una questione di cui si è parlato e scritto molto in questi mesi, ovvero il rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic. La Fiorentina ha fatto un’offerta molto importante al calciatore, che era stata anche migliorata nel tempo in più occasioni per venire incontro alle esigenze sia di Dusan che del suo entourage. Nonostante i nostri sforzi, però, la proposta non è stata accettata. Con mio grande dispiacere, ogni tentativo e ogni sforzo da parte nostra non è stato premiato”. Commisso ha concluso: “Non ci resta che prendere atto della decisione. In ogni caso Vlahovic ha un contratto che lo lega alla Fiorentina per i prossimi 21 mesi e siamo sicuri che il calciatore, come ha sempre dimostrato, darà il suo contributo per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi”.