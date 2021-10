Ritorno di fiamma e colpo a zero: Marotta può mettere ko la Juve

L’Inter prova ad anticipare la Juventus per il top player a centrocampo: Marotta in pressing, ecco l’erede di Vecino

Il big match, dopo la sosta per le Nazionali allo ‘Stadio Olimpico’ contro la Lazio, per dare continuità alle ultime vittoria. L’Inter di Simone Inzaghi è dunque focalizzata sul big match contro il passato del tecnico piacentino ma non solo. I vertici nerazzurri valutano già le possibili operazioni di calciomercato che, tra gennaio e giugno, potrebbero mutare lo scacchiere di mister Inzaghi. Secondo quanto riportato da ‘Interlive.it‘, Beppe Marotta potrebbe avere intenzione di guardare ad un suo vecchio pallino per rinforzare la mediana nerazzurra. Con Matias Vecino che lascerà i campioni d’Italia (è in scadenza il prossimo giugno), l’idea dell’ad dei nerazzurri sarebbe quella di puntare su un profilo di spessore, a costo zero. Si tratta di Axel Witsel che è stato già ricercato dal dirigente, ai tempi della Juventus, e che adesso non è più una priorità per il Borussia Dortmund. Witsel a parametro zero, vista la scadenza fissata a fine stagione con i gialloneri, è più di un’idea e potrebbe portare alla clamorosa beffa per la Juventus.

Inter, Marotta anticipa la Juventus: colpo Witsel

La ‘Vecchia Signora’ segue da anni il centrocampista belga e rischia di rimanere a mani vuote, per mano del grande ex.

Marotta può quindi accelerare per regalare, dal prossimo 1 luglio, il 32enne ex Zenit e Benfica anticipando la Juventus nella corsa a Witsel.

Il classe 1989 in questa stagione con la maglia del Borussia Dortmund ha collezionato 11 presenze tra campionato e coppe, senza nè reti nè assist all’attivo: può quindi essere il belga l’erede di Vecino per la stagione 2022/23.