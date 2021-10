L’Inter vuole evitare la beffa: ipotesi di scambio a gennaio con il Psg

L’Inter lavora al rinnovo di uno dei suoi big a centrocampo. Se i nerazzurri non trovassero l’accordo con il calciatore, proporrebbero uno scambio al Psg

Il centrocampo dell’Inter, in attesa che Calhanoglu si integri meglio con la squadra e comprenda appieno i compiti che gli affida Simone Inzaghi, poggia su due certezze: Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. Il regista croato, che a novembre compirà ventinove anni, ha però il contratto in scadenza con i nerazzurri a giugno 2022. Beppe Marotta sta lavorando al rinnovo del giocatore da tempo ma, se il centrocampista rifiutasse l’offerta di prolungamento, il dirigente nerazzurro vorrebbe almeno evitare che l’Inter lo perda a zero.

L’Inter pensa allo scambio Brozovic-Paredes per gennaio

Su Brozovic c’è forte il pressing del Paris Saint-Germain, che vorrebbe prendere il metronomo nerazzurro a parametro zero, trovando semplicemente l’accordo con il croato per l’ingaggio. Una strategia già utilizzata ampiamente nella scorsa sessione di calciomercato, quando sono arrivati a Parigi gli svincolati Messi, Wijnaldum e Sergio Ramos.

Per evitare questo scenario, Marotta sarebbe pronto a chiedere uno scambio proprio al club francese, da perfezionare a gennaio. Brozovic andrebbe con sei mesi di anticipo alla corte di Pochettino e all’Inter arriverebbe un vecchio pallino del dirigente: Leandro Paredes. Un’ipotesi che però non incontra le volontà del Psg, che potendo prendere il giocatore a zero a giugno, non sarebbe disposto a sacrificare l’argentino.