Mancini rivela il vero obiettivo di Donnarumma e trova il difetto a Chiesa

Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, si avvicina al match contro la Spagna: le sue parole su Donnarumma e Chiesa

I campionati sono fermi per lasciare spazio alle Nazionali. L’Italia torna a giocare per un trofeo dopo la splendida vittoria ad Euro 2020. Mercoledì 6 ottobre, a San Siro, è in programma la semifinale di Nations League contro la Spagna, affrontata e battuta solo ai rigori nel cammino verso Wembley. Il ct, Roberto Mancini, ha detto però di aspettarsi una partita completamente diversa da quella vissuta in estate.

Il ct dovrà infatti fare a meno di alcuni giocatori, a partire da Ciro Immobile. Mancini ha però fiducia in chi è convocato: “Sarebbe fantastico vincere la Nations League subito dopo l’Europeo e qualificarsi per la Coppa del Mondo, ma non sarà facile“. Poi ammette: “La Spagna è stata la squadra che ci ha messi più in difficoltà, sarà una battaglia“.

Mancini su Donnarumma e Chiesa

Mancini, in un’intervista rilasciata all’Uefa, rivela poi alcuni obiettivi su due titolarissimi come Donnarumma e Chiesa. Il portiere ha scelto di lasciare il Milan in estate per approdare al PSG: un inizio complicato. L’alternanza con Navas ha tolto qualche certezza all’estremo difensore, ma il ct lo elogia e confida un suo obiettivo: “Ha grandi qualità, migliora anno dopo anno e vuole essere considerato il miglior portiere del mondo”.

L’ultima battuta è per Federico Chiesa, decisivo all’Europeo e con la maglia della Juventus. Mister Mancini gli trova però un difetto: “Penso possa crescere ancora“, dice. Poi chiude: “Sta migliorando sotto diversi aspetti. Ha buone doti atletiche e tecniche, deve crescere mentalmente e trovare stabilità“.