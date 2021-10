Esonero in nottata, suggestione dall’Italia per la panchina: quante idee

Novità in vista con l’esonero arrivato in nottata: tanti profili italiani per la successione, la suggestione per la panchina spagnola

Nelle ultime ore è arrivato l’esonero in casa Levante per l’allenatore Paco Lopez. Al momento la compagine spagnola non ha messo ancora a segno una vittoria in Liga collezionado quattro pareggi e quattro sconfitte. Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.com” l’allenatore Diego Martinez, candidato numero uno per la successione, ha rifiutato l’approdo sulla panchina del Levante come riportato da Cadena Cope. Le prossime ore saranno decisive per l’annuncio ufficiale.

LEGGI ANCHE >>> Triplo addio choc in casa Inter: assalto del Real Madrid

Calciomercato, da Iachini a Cannavaro: suggestioni dall’Italia

Così il Levante, che ha avuto già allenatori italiani in passato, potrebbe pensare ad un cambio rivoluzionario in panchina. Come profilo interessante ci sarebbe Beppe Iachini, già specializzato in salvezze, mentre l’altro allenatore italiano da tempo ormai libero è Roberto Donadoni.

LEGGI ANCHE >>> Nuovo difensore per Juventus e Roma: colpo a sorpresa

Gli altri profili suggestivi per la panchina del Levante potrebbero essere quelli di Fabio Cannavaro, reduce dalla lunga esperienza in Cina e che è stato protagonista in Spagna da calciatore con la maglia del Real Madrid, e quelli di Walter Zenga, che è stato in giro per il mondo con esperienze avvincenti in panchina.

Il Levante dovrà così annunciare nelle prossime ore l’allenatore che dovrà pensare alla salvezza della compagine spagnola, che non ha ancora vinto in campionato.