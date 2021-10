Assist di Pochettino alla Juventus: super occasione dal PSG

Calciomercato Juventus: possibile ritorno di fiamma a gennaio. Il centrocampista è finito ai margini del PSG. Tutti i dettagli

È arrivato un altro passo falso per il Paris Saint-Germain di Mauricio Pochettino. Dopo il pareggio all’esordio in Champions League contro il Brugge, riscattato con il successo sul Manchester City di Guardiola, Messi e compagni cadono anche in Ligue 1. La squadra parigina è stata sconfitta per 2-0 sul campo del Rennes, ma ha comunque mantenuto la vetta della classifica già con 6 punti di vantaggio sul Lens secondo. Il PSG continua però a non convincere e conferma gli alti e bassi di questa prima parte di stagione. Chi è finito fuori dai radar di Pochettino è a sorpresa Leandro Paredes: il centrocampista argentino ha finora collezionato solo 3 presenze, per un totale di 150 minuti. L’ex Roma potrebbe così tornare di moda per la Juventus già nel prossimo calciomercato invernale: ecco tutti i dettagli. Per restare sempre aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Torino-Juventus, bianconero flop: “Lui e Kean inguardabili”

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Icardi non passa di moda: piano e offerta dei bianconeri

Calciomercato Juventus, Paredes non gioca più: ritorno di fiamma a gennaio

Paredes era reduce da un’annata vissuta da protagonista al PSG e dal trionfo in Coppa America con la sua Argentina. In questo inizio di stagione l’ex Roma è invece finito ai margini con Pochettino. Non è dunque da escludere che la Juventus possa fare un nuovo tentativo già a gennaio. Paredes è stato accostato ai bianconeri in diverse sessioni di calciomercato e l’interesse da parte della dirigenza è ormai noto. Per restare sempre aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Niente rinnovo, addio possibile: Juventus ed Inter all’assalto

LEGGI ANCHE >>> Può andar via subito, addio alla Juventus: il top resta in Premier

Per bussare alla porta del PSG la Juve deve però liberarsi di McKennie e Ramsey, o di almeno uno dei due, anche per la questione extra-comunitari tesserabili. Il 27enne è in scadenza nel 2023 e attualmente valutato circa 25-30 milioni di euro. Staremo a vedere.