La scelta del Manchester United avvicina Pogba alla Juventus

Decisi passi in avanti per la trattativa che potrebbe riportare Pogba alla Juventus: il Manchester United ha fatto una scelta

La Juventus arriva alla seconda sosta del campionato con una classifica decisamente migliore. La squadra di Massimiliano Allegri ha rialzato la testa dopo un avvio shock. Il Napoli capolista dista ancora 10 punti, ma i tre successi consecutivi incanalati lasciano ben sperare la dirigenza bianconera. La stessa società, al contempo, non molla alcuni obiettivi di calciomercato.

La situazione in casa Juventus è chiara. L’estate non ha portato tutti i rinforzi necessari, e a fine stagione qualche operazione in entrata sarà eseguita. Focus sul centrocampo, con il mirino sempre focalizzato sul ritorno di Paul Pogba. Il francese, in scadenza a giugno con lo United, non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo. Classe 1993, ha avuto un super avvio in campionato con ben sette assist confezionati in altrettante gare in Premier.

Le strade tra Pogba e lo United potrebbero però separarsi. Come riporta ‘todofichajes.com’, il Manchester avrebbe infatti già individuato il sostituto del francese per la prossima stagione. Stiamo parlando di Ryan Gravenberch, 19enne dell’Ajax di cui si parla un gran bene. Un assist in Champions League e tanto carattere. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2023, e la prossima sarebbe l’ultima estate dalla quale monetizzare per i lancieri su una sua cessione.

Calciomercato Juventus, addio Pogba allo United

Il Manchester United – riferisce il portale spagnolo – ha avviato i contatti con l’agente. L’Ajax, però, chiede almeno 35 milioni di euro per Gravenberch. La fumata bianca spianerebbe poi la strada per il ritorno di Pogba alla Juventus. Occhio, però, alla concorrenza del Real Madrid.