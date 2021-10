Giroud preoccupa, il Milan corre ai ripari: scambio con il PSG a gennaio

Il Milan lavora per cercare alternative in attacco visti gli infortuni di Giroud e potrebbe esserci uno scambio a sorpresa con il PSG

Il Milan ha vissuto un buon avvio di stagione in Serie A e vuole continuare a fare bene per restare nelle zone alte della classifica. Questa sera ci sarà la delicatissima sfida contro l’Atalanta, reduce dal successo in Champions contro lo Young Boys e il pari contro l’Inter di settimana scorsa.

I rossoneri dovranno fare ancora una volta a meno di Olivier Giroud che è infortunato. Il francese tra Covid e problemi fisici ha saltato diverse gare e non ci sarà neanche questa sera: per lui soltanto tre presenze in Serie A che sono state anche condite da due reti. Non è da escludere comunque un cambio in attacco a gennaio.

Calciomercato Milan, infortunio Giroud: si cercano alternative. Scambio Kessie-Icardi

Per avere maggiori alternative in attacco, il Milan potrebbe sfruttare la carta Kessie per rinforzare il reparto avanzato. L’ivoriano ha il contratto in scadenza a giugno ma a gennaio avrebbe ancora un valore importante. I rossoneri potrebbero pensare allo scambio con il Paris Saint-Germain per provare ad arrivare a Mauro Icardi: sia lui che Kessie potrebbero valere circa 30-35 milioni di euro.

L’argentino è seguito anche dalla Juventus ma in caso di scambio con il Milan i bianconeri potrebbero farci ben poco.