La Juventus ripensa al big: sì al sacrificio di McKennie

Archiviato il successo sul Torino, la Juventus pensa già ai prossimi colpi di calciomercato: occhi sul top player

Un successo prezioso con l’idea di scalare la classifica ed avvicinarsi al Napoli capolista. Massimiliano Allegri si gode i tre punti conquistati nel Derby della Mole contro il Torino, guardando con ottimismo al futuro della sua Juventus. Futuro che, inevitabilmente, passerà anche dal calciomercato: qualcosa a gennaio potrebbe avvenire ma sono già nei piani dei vertici bianconeri operazioni ambiziose per la prossima estate che possano arricchire la rosa a disposizione di Allegri. In tal senso, potrebbe non farne più parte Weston McKennie, che il tecnico livornese ha bacchettato in più di un’occasione e alla cui partenza, lo stesso Allegri, difficilmente si opporrebbe. Proprio il centrocampista statunitense può rappresentare la chiave per un colpo di assoluto spessore per la Juventus, con un nome che tornerebbe, dopo mesi di avvicinamenti, nuovamente e concretamente nell’orbita bianconera: ecco dunque la possibile operazione di scambio con il top player.

McKennie per arrivare al top player: idea scambio

McKennie può dire addio e aprire allo scambio con uno dei sogni di mercato, nei mesi scorsi, della Juventus: Raheem Sterling. L’esterno inglese, solo due partite da titolare con il Manchester City, è in scadenza nel 2023 e avrebbe chiesto la cessione.

Se non dovesse rinnovare, oltre all’Arsenal ecco spuntare l’ipotesi bianconera: in tal senso, il cartellino di McKennie (valutato 25 milioni) andrebbe ad abbassare la richiesta di almeno 60-70 milioni da parte dei ‘Citizens’.

Situazione dunque in divenire con Sterling che può tornare prepotentemente di moda per la Juventus di Allegri.