La Roma lavora al rinnovo: la Juventus sta alla finestra

La Roma deve risolvere un altro rinnovo e la Juventus è vigile in chiave mercato

José Mourinho ha avuto un impatto incredibile con la città di Roma. La sua leadership sta portando i giocatori ad esprimersi al meglio e a reagire anche ai momenti di difficoltà come la cocente sconfitta nel derby contro la Lazio. La società intanto deve pensare ai ritocchi da fare nel mercato di gennaio che potranno arrivare solo qualora si presentassero delle occasioni concrete ma deve anche pensare al tema rinnovi. Lorenzo Pellegrini ha già rinnovato e sarà il capitano giallorosso ancora per tanti anni. Rimane ancora in stallo il rinnovo di Jordan Veretout. Il giocatore aspetta la proposta ma la Juventus è vigile per il francese.

La Roma lavora al rinnovo di Veretout: la Juventus è vigile

Anche in estate la Juventus si era avvicinata a Veretout e Thiago Pinto aveva rimandato i contatti con gli agenti al termine del periodo di rinnovi impellenti come quello di Pellegrini. La Juventus in estate potrebbe tornare sul francese ex Fiorentina, in scadenza con i giallorossi a giugno 2024. I bianconeri vogliono aggiungere un altro profilo di prima fascia in quella zona di campo per alzare la qualità del centrocampo e a giugno potrebbero farsi sotto in maniera concreta, considerando che la Roma valuta Veretout circa 40 milioni di euro.