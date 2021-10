Dice addio alla Juve per la gioia di Inter e Milan: affare a zero

La Juventus ragiona sul futuro del suo calciatore nei prossimi mesi. Inter e Milan restano alla finestra fiutando il colpo a parametro zero

La Juventus sta trovando una quadratura importante sul campo, dopo un inizio veramente complicato per la Vecchia Signora. Sul calciomercato, in ogni caso, la sensazione è che i bianconeri proseguiranno una ristrutturazione piuttosto profonda anche nelle prossime sessioni. E uno dei calciatori a lasciare la Juventus potrebbe essere Aaron Ramsey. Il centrocampista ha un contratto in scadenza a giugno del 2023, ma i bianconeri sembrano avere altri piani per il suo futuro. Ramsey potrebbe rescindere, infatti, con un anno d’anticipo e le pretendenti al suo cartellino, di certo, non mancano.

La Juventus pensa alla rescissione di Ramsey: Inter e Milan alla finestra

In caso di addio anticipato del gallese, Inter e Milan resterebbero in agguato per il colpo a parametro zero. Il centrocampista percepisce un ingaggio molto alto, da 7 milioni di euro a stagione e in ogni caso, l’ex Arsenal dovrebbe ridurre questa cifra per far sì che si verifichi il trasferimento a Milano. Per questo motivo, e per i trascorsi del calciatore, la soluzione più probabile per Ramsey resta quella che porta al trasferimento in Premier League. Vedremo nei prossimi mesi quali saranno le decisioni della Juventus e le conseguenze sul calciomercato.