Niente rinnovo, addio possibile: Juventus ed Inter all’assalto

Juventus ed Inter sono pronte ad andare all’assalto del gioiello che pare sempre più lontano dal rinnovo: via al duello

Una giornata positiva, con la doppia vittoria esterna che alimenta la classifica di Juventus ed Inter. I successi in casa di Torino e Sassuolo galvanizza le compagini di Allegri e Inzaghi che, con largo anticipo sulla prossima riapertura del calciomercato, guardano con interesse ai possibili colpi del 2022. In tal senso tra le priorità delle due big di Serie A vi è certamente un rinforzo di peso per l’attacco: il ‘buco’ lasciato rispettivamente da Ronaldo e Lukaku non è stato ancora totalmente colmato ed ecco che bianconeri e nerazzurri hanno in mente di preparare l’assalto ad uno dei gioielli protagonisti del campionato italiano. Si tratta di Dusan Vlahovic, talento della Fiorentina che da un anno a questa parte sta segnando con grande continuità convincendo numerosi top club a puntare su di lui per il futuro. Il capitolo rinnovo con il club di Rocco Commisso resta spinoso, complicato e al momento lontano da una soluzione che accontenti tutte le parti chiamate in causa. Ecco dunque che Juventus ed Inter sembrerebbero pronte ad approfittarne facendosi avanti per la prossima estate: ecco i dettagli.

Juventus ed Inter, non rinnova: colpaccio in Serie A

Dusan Vlahovic piace e non poco a Juventus ed Inter. 6 reti in 7 presenze quest’anno, ben 21 con gol con 2 assist in 40 presenze nella passata stagione. Numeri straordinari per il 21enne serbo, in scadenza nel 2023, che la società gigliata valuta tanto.

La richiesta, al momento, non scende sotto i 70 milioni di euro. Senza rinnovo, dunque, sia la ‘Vecchia Signora’ che la società meneghina ci proveranno con forza.

Il destino di Vlahovic potrebbe quindi essere ancora in Italia, a tinte bianconere o nerazzurre.