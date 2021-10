Il Milan supera l’Atalanta 3-2 in una partita dal finale thriller

Nel posticipo che chiude la settima giornata di Serie A, il Milan supera l’Atalanta e si porta al secondo posto in classifica

I rossoneri, messo alle spalle il match perso contro l’Atletico Madrid con la complicità di un arbitraggio rivedibile, scendono in campo con la giusta convinzione nel posticipo contro l’Atalanta. Dopo soli 28″, infatti, sfruttando un errore della difesa bergamasca e un incertezza di Musso, il Milan passa in vantaggio con Calabria. La squadra di Gasperini, dopo venticinque minuti deve fare a meno di Pessina, uscito per infortunio, e nel primo tempo non riesce a incidere. Anzi, un errore in fase di impostazione di Freuler apre la strada al raddoppio della formazione allenata da Stefano Pioli, siglato dal bresciano Sandro Tonali al 43′. Nella ripresa il Milan si rende ancora più volte pericoloso e l’Atalanta, anche con gli ingressi di Koopmeiners, Ilicic e Muriel non riesce a invertire la tendenza della gara e Leao al 77′ porta il punteggio sul 3-0. Il match cambia all’85’, quando Zapata trasforma il rigore concesso per fallo di mano in area di Messias. L’Atalanta spinge nel finale e trova il gol del 3-2 al 93′ con Pasalic.

Atalanta-Milan 2-3, il tabellino della gara

MARCATORI: 1′ Calabria (M), 44′ Tonali (M), 77′ Leao, 85′ Zapata (A), 93′ Pasalic (A)

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Mæhle; Malinovskyi, Pessina; Zapata. A disp.: Rossi, Sportiello; Lovato, Pezzella, Scalvini; Iličić, Koopmeiners, Miranchuk, Pašalić; Muriel, Piccoli. All.: Gasperini.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjær, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Díaz, Leão; Rebić. A disp.: Jungdal, Tătărușanu; Ballo-Touré, Conti, Gabbia, Kalulu, Romagnoli; Bennacer, Castillejo, Messias; Maldini, Pellegri. All.: Pioli.