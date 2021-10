Torino-Juventus, bianconero flop: “Lui e Kean inguardabili”

Sta andando in scena in questi minuti il derby della Mole tra Torino e Juventus: due bianconeri, tra cui Kean, finiscono nel mirino dei tifosi

Sta andando in scena in questi minuti il derby della Mole tra Torino e Juventus. Un primo tempo con qualche difficoltà per McKennie e Kean, quest’ultimo poi sostituito con Cuadrado da Allegri dopo l’intervallo. Entrambi, protagonisti di una prestazione non esaltante, sono finiti nel mirino dei tifosi sui social.

Ecco alcuni esempi su Twitter.

#Kean sempre male, che bidone. #Mckennie è lontano parente di quello visto la scorsa stagione (a tratti).#ToroJuve — Ridimensionamentus FC ©️ (@ForEsordientus) October 2, 2021