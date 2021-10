Può andar via subito, addio alla Juventus: il top resta in Premier

La Juventus continua a lavorare in ottica futura per colpi da top: può restare in Premier League, assalto decisivo

La Juventus vuole continuare a crescere giorno dopo giorno dopo un inizio stagionale completamente da dimenticare. Il club bianconero è alla ricerca di profili interessanti per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, van de Beek nel mirino dell’Arsenal

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes.com” l’Arsenal è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per arrivare al centrocampista olandese del Manchester United, Van de Beek. L’idea è quello di un addio già a gennaio visto che ha giocato soltanto 50 minuti in maniera complessiva: il suo futuro sarà altrove dopo che ci sono state incomprensioni anche con il manager dei Red Devils.

Anche la Juventus ci ha provato in passato per rinforzare la zona centrale di campo: il club bianconero continuerà a monitorare la sua situazione in vista dei prossimi mesi. Dopo l’exploit all’Ajax, van de Beek non è riuscito ad imporsi in Premier League. Ora per lui potrebbe arrivare una nuova chance per tornare a mettere in mostra tutte le sue qualità.

La Juventus vuole incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri con innesti funzionali all’idea di gioco dell’allenatore livornese.