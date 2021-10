Juventus, spinta per il rinnovo: Paratici prova lo scippo

La Juventus alle prese con alcuni rinnovi spinosi: mister Allegri vuole una conferma, ma il Tottenham di Paratici tenta lo scippo

La Juventus ha ripreso a marciare a giusti ritmi dopo un inizio di stagione turbolento. La vittoria in Champions League contro il Chelsea ha confermato la buona via presa dagli uomini di Massimiliano Allegri. La sosta permetterà ai bianconeri di recuperare anche qualche infortunato, ma intanto chi ha preso il posto dei titolari non li ha fatti rimpiangere.

Tra i giocatori con impatto positivo in questo avvio di campionato figura sicuramente Federico Bernardeschi. Il giocatore della Juventus deve ancora trovare il gol, ma è stato decisivo in Champions League con l’assist per Chiesa nel match con il Chelsea. Una fiducia ritrovata, ma una situazione contrattuale ancora da definire.

Bernardeschi ha infatti il contratto in scadenza nel 2022 e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo. Il suo agente, Mino Raiola, è in ottimi rapporti con la Juventus e la firma potrebbe arrivare nelle prossime settimane. A spingere per la fumata bianca è anche mister Allegri, che crede molto nelle qualità dell’ex Fiorentina. Lo considera un jolly, e vuole la conferma in rosa.

Calciomercato Juventus, Paratici prova lo scippo

La fiducia ritrovata potrebbe convincere alla firma anche Bernardeschi, ma occhio alle sirene inglesi. Fabio Paratici può infatti provare ad inserirsi nella trattativa per portare il suo talento al Tottenham. Il dirigente stravede per il giocatore e gli Spurs necessitano di un rinforzo a centrocampo. La priorità, al momento, resta la Juventus. Ma un piano B sembra già prendere forma.