Inzaghi si sbilancia in vista di Sassuolo-Inter: da Handanovic a Calhanoglu

Il prossimo avversario dell’Inter di Inzaghi sarà il Sassuolo, al ‘Mapei Stadium’: ecco le parole in conferenza del mister nerazzurro

Un doppio pari rispettivamente contro Atalanta prima e Shakhtar Donetsk per l’Inter di Simone Inzaghi che, domani sera, tornerà in campo per il match al ‘Mapei Stadium’ contro il Sassuolo. Una gara complicata per i campioni d’Italia ma fondamentale nel percorso di crescita che l’ex allenatore della Lazio ha in mente. In tal senso, in conferenza stampa, il tecnico piacentino ha toccato diversi temi: dai singoli al bilancio in rosso, ecco cosa ha detto. Si parte dalla squadra di Dionisi: “Affrontiamo una squadra che gioca benissimo e con ottime individualità. Non sarà semplice per noi ma per ottenere un risultato positivo ci vorrà la vera Inter”. Spazio poi al bilancio in rosso, approvato nelle scorse ore: “Non sono la persona più adatta a rassicurare i tifosi, per questo c’è Marotta che è bravissimo. La società è stata vrava, il nostro obiettivo era mettere in sicurezza il club e ha fatto un grandissimo lavoro mantenendo tranquillo tutto l’ambiente”. Le parole del tecnico si spostano poi sui singoli: “Sanchez sta recuperando, per me può fare sia la punta che il trequartista. Brozovic? Il suo ruolo, all’occorrenza, può essere occupato anche da Barella, Sensi e Gagliardini”.

Sassuolo-Inter, da Calhanoglu ad Handanovic: le parole di Inzaghi

Un focus poi su Calhanoglu, bersagliato dalle critiche nelle ultime settimane: “Sono molto soddisfatto di lui, è un calciatore che abbina qualità e quantità ma ho tanti elementi in quel ruolo e la sua panchina a Kiev non si riferiva alla gara contro l’Atalanta dove mi è piaciuta la sua prestazione”.

Un pensiero, poi, anche su un altro big finito per essere aspramente attaccato: Samir Handanovic. “Non ci sono problemi, è il nostro capitano ed è uno dei leader dello spogliatoi”.

“Si tratta di un grandissimo portiere”, ha concluso poi Inzaghi, “che farà la fortuna dell’Inter per tanti anni. Radu in Coppa Italia? Vedremo quando arriverà”.