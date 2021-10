Milan, Saelemaekers punta in alto: “Il mio obiettivo per il futuro”

Da possibile partente a freccia nell’arco di Pioli: Saelemaekers parla di Atalanta-Milan e fissa i suoi obiettivi per il futuro

Il Milan si lecca le ferite di coppa e prova a riprendere la marcia in campionato. Dopo la beffa in Champions League con l’Atletico Madrid, i rossoneri fanno visita all’Atalanta, domenica 3 ottobre alle 20:45. Una sfida d’alta classifica che può già indirizzare gli obiettivi stagionali. La squadra di Pioli è ancora imbattuta in Serie A.

Un inizio positivo che ha visto tra i protagonisti anche Alexis Saelemaekers. Il belga ha un contratto in scadenza nel 2024, ma in estate si vociferava di una sua possibile partenza. Alla fine è rimasto e vuole dimostrare il proprio valore: già due assist in sei partite di Serie A. Il giocatore ne ha parlato a Milan TV: “Sono cresciuto grazie ai consigli del mister, e con me la squadra“.

Atalanta-Milan, parla Saelemaekers

Saelemaekers si lancia poi sugli obiettivi personali: “Cerco di giocare in modo naturale, liberarmi e andare al gol. Seguo la tattica, ma ora ho più coraggio a cercare il gol o l’assist. Mi sento in forma, ho altro atteggiamento e mentalità“.

Il belga vuole ritagliarsi uno spazio importante in questa stagione. Il Milan può arrivare in alto: “L’Atalanta è forte, ma se giochiamo con la giusta mentalità possiamo vincere. Questa squadra può arrivare in alto“.