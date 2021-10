Incontro a sorpresa per il rinnovo, la Juventus è più lontana

La Juventus valuta le prossime operazioni di mercato con un imminente incontro per il rinnovo che può allontanare i bianconeri

La vittoria sul Chelsea torna a dare vigore alla Juventus di Massimiliano Allegri che, a differenza del campionato (-10 dal Napoli capolista) guida il Girone H in Champions League. Adesso però, le attenzioni della ‘Vecchia Signora’ sono tutte rivolte alla prossima sfida in Serie A: il Derby della Mole per confermarsi anche in Italia e dare il via ad una possibile clamorosa rimonta. Dal calcio giocato al calciomercato, la società torinese rischia di vedersi allontanare il big da tempo accostato alla squadra di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato su Twitter dal giornalista Ekrem Konur, infatti, Antonio Rudiger parrebbe destinato a rimanere a Londra, sponda Chelsea. Il difensore ex Roma, in scadenza il prossimo giugno con la società di Abramovich e già avvicinato alla Juventus nei mesi scorsi, potrebbe ben presto rinnovare rimanendo con i campioni d’Europa in carica.

Juventus, Rudiger si allontana: “È felice a Londra”

“Antonio Rudiger è felice al Chelsea e aspetta che i problemi che riguardano il suo rinnovo vengano risolti in tempi brevi. Il Chelsea avrà un nuovo incontro con l’agente ad ottobre”. Un messaggi, quello del giornalista, che non solo non lascia spazio a dubbi.

Parole che stroncano, di fatto, ogni possibile pretendente (Juventus in primis) all’acquisto del difensore tedesco arrivato dalla Roma al Chelsea per 35 milioni di euro nell’estate 2017.

In questa stagione il centrale 28enne ha già collezionato 9 presenze ed una rete con la maglia del Chelsea di Tuchel, tra Premier League e coppe.