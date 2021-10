Juventus, McKennie finanzia il nuovo bomber: via per 40 milioni!

La Juventus alle prese con il caso McKennie: il giocatore pronto ad andare via, con i bianconeri pronti ad investire sul bomber

Entusiasmo ritrovato in casa Juventus dopo un inizio di stagione sottotono. La squadra di Allegri, reduce dall’impresa contro il Chelsea in Champions League, è pronta a proseguire la serie di due vittorie consecutive in campionato nel derby della Mole con il Torino. Giocatori concentrati sul campo, ma la dirigenza pensa già a possibili sviluppi di mercato nel futuro.

Tra i calciatori in bilico figura ancora Weston McKennie, centrocampista classe 1998 con un un contratto in scadenza nel 2025. I suoi comportamenti lasciano dubbi sulla continuità e personalità dell’americano, utilizzato da Allegri appena due volte da titolare in campionato. Il giocatore ha aperto alla cessione e, secondo quanto riferisce ‘Football Insider’, il West Ham si sarebbe messo sulle sue tracce.

Calciomercato Juventus, via McKennie e nuovo bomber

Colloqui già avviati per una cessione da 41 milioni di euro, con McKennie che avrebbe già dato l’ok, desideroso di giocare in Premier League e in una città come Londra. La Juventus riflette, consapevole che il ricavo dalla sua cessione potrebbe essere un buon tesoretto da reinvestire sul mercato. Priorità all’attaccante: gli infortuni di Dybala e Morata hanno riacceso l’allarme su un reparto troppo spesso rimasto senza ossigeno.

La Juventus potrebbe quindi tentare l’assalto a Mauro Icardi, in scadenza nel 2024 con il PSG, ma accerchiato dalla concorrenza. L’argentino, da tempo seguito dai bianconeri, è valutato proprio 40 milioni di euro e la Serie A è un palcoscenico che ritroverebbe con entusiasmo. Tentazioni e possibili domino estivi: il mercato dell’estate già si muove.