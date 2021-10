La Juventus vuole il jolly in attacco: assist di Chiesa

La Juventus punta ad un nuovo innesto di spessore per l’attacco di Allegri: colpo ‘grazie’ a Chiesa

L’1-0 contro il Chelsea ed il primato nel girone H di Champions League riportano ossigeno alla Juventus che, in questo primo scorcio di campionato, ha deluso non poco le aspettative. La ‘Vecchia Signora’ è già focalizzata sul prossimo match di Serie A contro il Torino: il Derby della Mole per dare continuità al buon momento degli uomini di Allegri. In tal senso, dal calcio giocato al calciomercato, per i bianconeri il passo è breve e già in vista del 2022 si guarda con interesse ad un rinforzo di peso per l’attacco juventino. Il tecnico livornese ha già mostrato come Federico Chiesa possa, con le sue qualità, spaziare su tutto il settore avanzato della ‘Vecchia Signora’. Da esterno a centravanti, la duttilità del figlio d’arte può quindi aprire a scenari inattesi in ottica mercato, con l’idea di puntare ad un jolly di primissimo livello proprio grazie alla polivalenza di Chiesa. In tal senso, l’ultima idea (già ventilata in passato in casa Juventus) porterebbe in Premier League ed in particolar modo a Manchester, sponda United. Il nome caldo per il reparto avanzato di Allegri può quindi essere quello di Anthony Martial, talentuoso nazionale francese classe 1995. Un profilo duttile in grado di adattarsi alle esigenze della squadra e considerato, dunque, il partner ideale di Chiesa.

Calciomercato, ecco il piano della Juventus per Martial

La Juventus avrebbe dunque intenzione di farsi avanti nei mesi a venire, con l’idea di presentare allo United un’offerta di prestito con obbligo di riscatto e pagamenti dilazionati in più tranche.

La valutazione del talentuoso attaccante si aggira intorno ai 50 milioni (è in scadenza nel 2024) ed il suo ingaggio attuale, a Manchester, supera i 15 milioni di euro a stagione.

Cifre importanti che non scoraggerebbero la Juventus: Martial può quindi essere il prossimo rinforzo per l’attacco di Allegri.