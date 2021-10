La Juventus mette la freccia per il gioiello: Kaio Jorge la chiave

La Juventus segue da tempo uno dei talenti più cristallini della Serie A. Il neo acquisto Kaio Jorge, potrebbe essere iserito nell’operazione

La Juventus che Allegri sta ridisegnando, potrebbe vedere Federico Chiesa cambiare ruolo e giocare in attacco. Questo esperimento, quasi obbligato nel derby di domani contro il Torino considerate le assenze di Dyabala e Morata, potrebbe essere ripetuto anche in futuro e, qualora funzionasse, diventare definitivo. Ragion per cui, i dirigenti bianconeri potrebbero dover intervenire sul calciomercato per comprare un altro esterno. Tra i profili maggiormente seguiti e in cima alle preferenze di Nedved e Cherubini, c’è quello di Mikkel Damsgaard.

Kaio Jorge la chiave della Juve per arrivare a Damsgaard

Il ventunenne danese della Sampdoria ha mostrato lampi della sua classe anche a Euro2020 e la Juventus vuole battere la concorrenza sul tempo. Il costo dell’operazione si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro e i bianconeri possono contare su un buon legame con il club blucerchiato, coltivato con i prestiti di Dragusin e di Ihattaren.

I due sono stati mandati a Genova per crescere e fare esperienza e lo stesso percorso potrebbe farlo Kaio Jorge. I dirigenti, anche per favorire la buona riuscita del colpo Damsgaard, sarebbero disposti a girare il brasiliano alla Samp per 18 mesi.