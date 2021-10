Attenta Inter, nuovo affare alla Lukaku | ‘Follia’ da 115 milioni

L’Inter vive un momento economico non semplice come testimoniato anche dall’ultimo bilancio. Ad insinuarsi in questa spaccatura potrebbe esserci il PSG, pronto a fare follie per Barella

Da Conte a Inzaghi senza minimamente batter ciglio. Il rendimento di Nicolò Barella non ha assolutamente risentito del cambio di allenatore, ed anzi ha ripreso il discorso esattamente da dove aveva lasciato, offrendo prestazioni di grandissima sostanza e qualità in mediana come testimoniano le cifre in campionato: l’ex Cagliari infatti in appena sei giornate ha già messo a referto un gol e ben 5 assist. Numeri che fanno ben capire l’importanza dell’apporto anche tecnico di Barella all’interno della manovra di Simone Inzaghi. Un autentico exploit quello del centrocampista nerazzurro che è finito da tempo anche nel mirino di alcune big europee, pronte prima o dopo a lanciare un assalto. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, PSG tutto su Barella: no allo scambio e cifra monstre

Barella ha diversi estimatori soprattutto in Premier League, eppure a lanciare un assalto importante potrebbe essere un club francese. Su suggerimento dell’ex nerazzurro Hakimi, oltre che dei connazionali Verratti e Donnarumma, il PSG è pronto a fare all-in a giugno per Barella, provando anche ad approfittare delle difficoltà economiche dell’Inter, certificate ulteriormente dalle cifre in rosso dell’ultimo bilancio.

I parigini potrebbero mettere sul piatto 40 milioni di euro e il cartellino di Leandro Paredes, centrocampista argentino valutato sui 25 milioni, e spesso accostato al club di Suning anche nei mesi scorsi. No secco dell’Inter che nonostante tutto non vorrebbe sacrificare Barella, il quale potrebbe ricoprire in futuro il ruolo di capitano. In caso di addio, per provare a convincere la società meneghina, ci vorrebbe solo ed esclusivamente una follia interamente cash, senza scambi. Un affare alla Lukaku insomma che possa stuzzicare sia l’Inter che il calciatore. Nel caso una proposta shock da non meno di 80 milioni di euro al club, a cui va aggiunto un quinquennale da 7 milioni netti a stagione per lo stesso Barella, con un totale netto di ben 115 milioni.