Addio Napoli, Inter o Milan? La destinazione di Insigne

Lorenzo Insigne appare sempre più vicino a lasciare il Napoli a fine stagione, il capitano azzurro conteso da Inter e Milan: ecco dove andrà.

In questo avvio di stagione, si è dimostrato come sempre fondamentale per le sorti del Napoli, scendendo in campo con la ulteriore autorevolezza del titolo di campione d’Europa con la Nazionale. Ma per quanto concerne Lorenzo Insigne, non ci sono novità per il rinnovo di contratto con i partenopei, che resta lontano. Con il contratto in scadenza a giugno e con la deadline di gennaio che si avvicina, superata la quale sarà libero di accordarsi con un altro club, la sua partenza si fa sempre più probabile. Per il Napoli sarebbe una grave perdita, diversi top club si fanno ingolosire dalla prospettiva di un simile acquisto a parametro zero. In Italia in particolare Milan e Inter sognano il colpaccio, ma potrebbero subire una autentica beffa.

Insigne verso la Premier League, beffate Inter e Milan: sprint di Tuchel

Secondo gli spagnoli di ‘fichajes.net’, infatti, è il Chelsea che sembra intenzionato a muoversi concretamente. Tuchel ha bisogno di un innesto che sia in grado di collegare adeguatamente i reparti di centrocampo e attacco, in rosa quello che lo fa efficacemente al momento è il solo Mount, però infortunato.

Il tecnico tedesco lo avrebbe richiesto alla sua dirigenza e il suo acquisto sarebbe già in prospettiva per colmare i possibili addii, in estate, di Ziyech e di Werner, che sembrerebbero non rientrare più nei piani dei ‘Blues’.