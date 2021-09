Lazio-Lokomotiv 2-0, Basic e Patric firmano il successo

La Lazio, in una gara brillante anche dal punto di vista del gioco, supera per 2-0 il Lokomotiv Mosca

La vittoria nel derby contro la Roma sembra aver dato fiducia alla squadra allenata da Maurizio Sarri. Nel match di Europa League contro il Lokomotiv Mosca, infatti, i biancocelesti non solo si sono imposti per 2-0, ma hanno anche disputato una partita connvincente dal punto di vista del gioco. Molte le occasioni create dalla Lazio, che con più cinismo avrebbe potuto concludere la gara con una goleada. Un altro segnale positivo che può cogliere l’ex tecnico di Empoli, Napoli, Juventus e Chelsea, è il buon inserimento delle poche riserve che impiegato nel turnover soft che ha predisposto. Le reti, infatti, sono arrivate proprio da due ‘panchinari’. A sbloccare il match è stato Basic, al primo gol in maglia biancoceleste, e a siglare il raddoppio ci ha pensato Patric.

Lazio-Lokomotiv 2-0, il tabellino

MARCATORI: 13′ Basic; 38′ Patric

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

LOKOMOTIV MOSCA (4-4-2): Guilherme; Zhivogyadov, Barinov, Pablo, Rybchinskii; Zhamaletdinov, Maradishvili, Kulkov, Beka Beka; Smolov, Anjorin