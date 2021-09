Il big dà l’addio a fine stagione: colpaccio Juventus e scambio alla pari

La Juventus fiuta un grande colpo in sede di calciomercato. L’operazione potrebbe decollare attraverso uno scambio alla pari

La Juventus tenta di raddrizzare una stagione partita male, e ci riferiamo al campionato. I bianconeri, infatti, volano in Champions League, soprattutto dopo la vittoria di ieri contro il Chelsea. Un 1-0 pesante nelle dinamiche del girone che potrebbe vedere i bianconeri proiettarsi senza patemi verso gli ottavi di finale, e non è così scontato. Il Chelsea appunto e la Premier League, lì dove la Vecchia Signora guarda anche in ottica calciomercato.

In particolare, una situazione particolarmente vantaggiosa potrebbe presentarsi in casa Manchester City. Il nome è di quelli forti: stiamo parlando di Riyad Mahrez. L’esterno d’attacco ha dimostrato, prima con la maglia del Leicester e poi agli ordini di Pep Guardiola, le sue straordinarie qualità tecniche. Un mancino che attualmente non ha tanti paragoni per caratteristiche sulla scena internazionale e che presto potrebbe proseguire la sua carriera in altri lidi.

Calciomercato Juventus, Mahrez nel mirino: in Serie A con lo scambio

Un nome come quello di Mahrez farebbe comodo inevitabilmente anche alla Juventus. I bianconeri con il 4-4-2, o 4-2-3-1 che sia, instaurato da Massimiliano Allegri esalterebbero le qualità dell’esterno offensivo. Secondo quanto riporta ‘Indykaila News’, questa sarebbe l’ultima stagione dell’attaccante con la maglia del City: il club, inoltre, sarebbe già stato informato. Una scelta che apre inevitabilmente agli scenari sul calciomercato e anche alla pista Juventus. I bianconeri potrebbero intavolare uno scambio con Dejan Kulusevski, la cui esperienza a Torino non è ancora del tutto decollata. Si tratterebbe di un affare alla pari, dato che entrambi i calciatori hanno 40 milioni di euro come valutazione.