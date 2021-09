Juve Chelsea continua sul calciomercato: super colpo dai Blues

Calciomercato Juventus: possibile ritorno di fiamma per Jorginho, stavolta a condizioni più vantaggiose. Tutte le cifre e i dettagli

La Juventus fa due su due in Champions League, e lo fa battendo i campioni d’Europa in carica del Chelsea. Un successo fondamentale per la squadra di Massimiliano Allegri soprattutto per ritrovare l’autostima e la consapevolezza che sembravano perse ad inizio stagione. Bonucci e de Ligt hanno fatto la voce grossa su Romelu Lukaku, Bernardeschi e soprattutto Chiesa sono stati due spine nel fianco della retroguardia dei Blues. E Locatelli ed il centrocampo hanno ribattuto colpo su colpo di fronte a Jorginho e compagni.

L’azzurro, che ha elogiato e parlato bene della Juventus prima della partita, ha lasciato il campo tra gli applausi dell’Allianz Stadium. Ed è ormai noto l’interesse che c’è stato nei suoi confronti da parte della società bianconera. Ma potrebbe non essere finita: ecco tutte le cifre e i dettagli.

Juve Chelsea, i bianconeri possono tornare su Jorginho: cifre e dettagli

“La Juventus è una grande squadra, un grande club con una grande storia. Ritrovare i compagni di Nazionale sarà un’emozione in più“, aveva dichiarato Jorginho prima del match dell’Allianz Stadium. E lo stadio bianconero, alla sua uscita dal campo, ha ricambiato con applausi di apprezzamento. L’ex Napoli è in scadenza nel 2023 e non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare in Italia. L’occasione giusta potrebbe presentarsi nel prossimo calciomercato estivo, quando il centrocampista sarà ad un anno dalla scadenza del contratto.

Non è infatti escluso che la Juventus possa fare un nuovo tentativo approfittando della situazione contrattuale del giocatore: il costo del cartellino si abbasserà inevitabilmente, intorno ai 30-35 milioni di euro, e il club bianconero potrebbe così tentare l’assalto. Staremo a vedere.