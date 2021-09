Colpo top per la Juventus: assalto al titolare del Brasile

La Juventus continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato in vista della prossima stagione: assalto totale

La Juventus è tornata ad imporsi anche a livello europeo con la grande vittoria contro i campioni d’Europa del Chelsea. La dirigenza bianconera è sempre al lavoro per andare a puntellare la rosa bianconera in vista della prossima stagione con profili di assoluto valore.

Calciomercato Juventus, Casemiro non brilla più a Madrid

Problemi, invece, per l’altra big europea come il Real Madrid che ha dovuto incassare una pesante sconfitta contro lo Sheriff. Come svelato dal portale spagnolo “Defensa Central” il centrocampista brasiliano, Casemiro, preoccupa tanto Carlo Ancelotti per le sue condizioni fisiche così come il suo collega Modric. La società spagnola potrebbe pensare anche all’addio del titlare del Brasile che valuta intorno ai 50 milioni di euro.

Il tesoretto della Juventus arriverebbe con la cassa dalla cessioni di McKennie (35 milioni), Rabiot (20-25) o Ramsey (10). Tre calciatori che non sembrano più brillare come un tempo e potrebbero anche dire addio al club bianconero.

