Juventus-Chelsea, formazioni UFFICIALI: le scelte di Allegri e Tuchel

A breve Juventus e Chelsea in campo per la seconda giornata della fase a gironi di Champions: le scelte ufficiali di Allegri e Tuchel

Sta per cominciare il big match di Champions League Juventus-Chelsea, valido per la seconda giornata della fase a gironi. Sono state comunicate le formazioni ufficiali dai tecnici per l’incontro. I bianconeri cercheranno di sopperire alla doppia assenze di Dybala e Morata con un inedito 4-3-3 e un tridente in avanti formato da Cuadrado, Bernardeschi e Chiesa. Nella retroguardia, invece, dal primo minuto ci saranno de Ligt e Bonucci, con Chiellini in panchina.

Di seguito le scelte di Allegri e Tuchel.

JUVENTUS-CHELSEA

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Bernardeschi, Chiesa. All.: Allegri.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, Alonso; Ziyech, Havertz; Lukaku. All.: Tuchel.