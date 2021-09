Kessie stecca di nuovo e spunta lo scambio: in Premier a gennaio

La prestazione di ieri contro l’Atletico Madrid pone ulteriori punti interrogativi su Franck Kessie sempre in attesa di capire gli sviluppi sul rinnovo. Ipotesi di scambio a gennaio

In casa Milan da delineare ci sono i destini di alcuni giocatori importanti con il contratto in scadenza. Tra le situazioni più delicate c’è senza ombra di dubbio quella di Franck Kessié, che ha un contratto in chiusura nel 2022, e non ha ancora trovato un accordo. Dall’estero spingono per l’eventuale colpo mentre il ragazzo per firmare col Milan chiederebbe una cifra non lontana dagli 8 milioni di euro annui. Stipendio decisamente troppo alto per i parametri attuali del club che intanto valuta la situazione e monitora anche il rendimento del ragazzo. Il centrocampista ivoriano ha infatti iniziato sottotono la stagione, tra qualche problema fisico, un ritardo di condizione e prestazioni insufficienti come quella di ieri in Champions League contro l’Atletico Madrid. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, Kessie stecca ancora: scambio in Premier League

Kessie ha iniziato la stagione col piede sbagliato tra il rigore fallito con la Lazio e l’espulsione, decisiva per le sorti del match, incassata ieri contro l’Atletico. Prestazioni al di sotto delle aspettative ed anche delle alte richieste economiche del calciatore, sul quale il Milan potrebbe anche operare una riflessione relativa al futuro. Il rinnovo a queste condizioni economico appare molto complicato e tornano di moda le voci di mercato.

Il club a questo punto potrebbe valutare davvero l’addio a gennaio come ultima spiaggia per monetizzare prima di giugno 2022. I rossonero potrebbero proporlo al Tottenham, uno dei club a cui era stato accostato anche nelle scorse settimane, chiedendo in cambio Giovani Lo Celso che gioca poco agli ‘Spurs’ ed è impiegabile anche come trequartista, dando finalmente a Pioli un’alternativa di lusso capace di ricoprire più ruoli alle spalle della punta. Uno scambio alla pari vista anche la poca centralità dell’argentino all’interno del progetto di Espirito Santo, e il contratto vicino alla scadenza dello stesso Kessie.