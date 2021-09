Calciomercato Milan, asta per Kessié: nuova pretendente per gennaio

Nella sconfitta beffarda del Milan contro l’Atletico Madrid ha avuto un ruolo decisivo, in negativo, Franck Kessié che è stato espulso poco dopo la metà del primo tempo per doppia ammonizione, condizionando di fatto la partita dei rossoneri che, inevitabilmente, hanno perso lo smalto iniziale. Nonostante questo episodio, però, il centrocampista ivoriano rimane un perno della squadra di Pioli ed è ambito da molte squadre europee che tenteranno l’assalto, considerando che il giocatore non ha ancora rinnovato. Il Milan se in questi mesi non riuscirà a trovare la chiave giusta per convincerlo a restare, sarà costretto a provare a cederlo a gennaio, per non rischiare di perderlo a giugno a costo zero, come già accaduto per Donnarumma e Calhanoglu.

LEGGI ANCHE>>>La rabbia del big e gli sviluppi sul calciomercato: ansia Inter per il rinnovo

LEGGI ANCHE>>>Delusione e mancato riscatto: il Milan cerca il sostituto

Il Liverpool in vantaggio su Kessié per gennaio

Sono diverse le squadre in corsa per Kessié: Psg e Manchester United sono delle pretendenti concrete ma, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes’, ci sarebbe anche l’inserimento del Liverpool che non ha investito in estate e ha un buon budget da spendere nella finestra invernale. I Reds devono cercare un sostituto di Wijnaldum, trasferitosi a Parigi in estate.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, Calhanoglu in ombra: concorrenza al Milan per il sostituto!

Secondo Klopp, Kessié rappresenta il profilo adatto a prendere il posto dell’olandese, visto anche il deludente inserimento di Thiago Alcantara nei suoi schemi tattici. Il Liverpool vorrebbe provare ad accelerare per portarlo in Inghilterra già a gennaio, offrendo al giocatore un contratto di quattro anni con un ingaggio triplicato rispetto a quello attuale.