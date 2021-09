Ritorno di fiamma per Zidane: per la Juventus c’è una condizione

La Juventus potrebbe ritornare nuovamente su Zinedine Zidane, ma c’è una condizione posta dalla dirigenza bianconera

La Juventus sta disputando una stagione al di sotto delle proprie possibilità. Le prime due vittorie in Serie A sono arrivate solo contro Spezia e Sampdoria, entrambe soffrendo, per 3-2. Massimiliano Allegri è finito nel mirino delle critiche viste le prestazioni e i tanti gol subiti, anche per il suo ingaggio da 9 milioni di euro a stagione. La Juve, dunque, complice anche la non sostituzione di Cristiano Ronaldo, si trova ad affrontare diversi problemi. E si fanno forti le voci di un addio immediato dell’allenatore toscano dopo queste prime prestazioni al suo secondo ciclo.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Chiesa si confessa tra ritiro e il ‘no’ alle inglesi: “Ecco il motivo”

LEGGI ANCHE >>> Bonucci a un passo dal lasciare la Juventus: il retroscena

Juventus, la condizione per ingaggiare Zidane

Secondo quanto riferito da ‘Diariogiol.com‘, Zinedine Zidane prima di allenare la Francia potrebbe passare per una squadra di club. Nello specifico, sono tre quelli interessati a ingaggiarlo: tra questi c’è la Juventus. Da sempre è un sogno nel cassetto di Andrea Agnelli, desideroso di vincere l’unico trofeo che gli manca, ovvero la Champions League. Anche Manchester United e PSG sono interessate a ‘Zizou‘. Tuttavia, visto l’ingaggio altissimo percepito di Allegri, l’arrivo di Zidane potrebbe concretizzarsi solo se dovessero arrivare le dimissioni del tecnico toscano.