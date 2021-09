Asta per il talento della Serie A: intreccio Juve-Paratici, Milan spiazzato

La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per mettere a segno colpi da urlo: la suggestione con l’intreccio top

La Juventus non vuole più fermarsi. Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, la dirigenza bianconera è al lavoro sul fronte calciomercato per arrivare a talentuosi giocatori in prospettiva. L’esterno offensivo della Sampdoria, Mikkel Damsgaard, dopo un ottimo Europeo non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi con la maglia dei blucerchiati. Sulle sue tracce continuano a piombare i migliori club d’Italia e non solo.

Calciomercato Juventus, asta per Damsgaard

Come svelato dall'edizione odierna de "La Repubblica", ci sarebbe anche il Milan sulle tracce del talentuoso giocatore della Sampdoria: il danese piace anche ai rossoneri per trovare un'alternativa in attacco per Stefano Pioli. Infine, la stessa società bianconera potrebbe pensare all'addio di Dejan Kulusevski, che piace sempre molto al Tottenham, per poi arrivare al danese.

Da non sottovalutare anche la pista che porta all’Inter: i nerazzurri sono sempre molto interessati a giocatori dall’elevato tasso tecnico. Tutto sarà più chiaro nelle prossime settimane vedendo anche l’andamento delle big d’Italia.

Damsgaard continua ad essere inserito sul taccuino di Juventus, Inter e Milan: la Sampdoria potrebbe anche pensare alla sua cessione per risanare i vari debiti in vista della prossima stagione.