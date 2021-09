Juventus, Chiesa si confessa tra ritiro e il ‘no’ alle inglesi: “Ecco il motivo”

Federico Chiesa si confessa e parla a 360 gradi. Il calciatore della Juventus racconta anche l’ipotesi di ritirarsi e la scelta bianconera

Federico Chiesa non è un calciatore come gli altri, non per l’Italia e non in questo momento storico. L’attaccante della Juventus è stato uno dei trascinatori nella spedizione azzurra a Euro 2020, culminata con il trionfo più dolce. Non solo, perché anche nella rosa della Vecchia Signora, nonostante un po’ di alti e bassi fisiologici, l’esterno si sta imponendo come uno dei migliori calciatori in assoluto in squadra. Un craque che in prospettiva è destinato a splendere sempre di più sulla scena internazionale.

Ed è paradossale che uno dei migliori calciatori italiani in circolazione abbia pensato, da adolescente, di ritirarsi. È proprio lo stesso Chiesa a parlarne ai microfoni del ‘Daily Telegraph’: “Non giocavo nelle giovanili (della Fiorentina, ndr.) quindi ho pensato ‘smettiamola e proviamo qualcos’altro’. Ma con l’aiuto della mia famiglia mi sono spinto ad allenarmi più duramente e a far crescere il mio corpo perché ero davvero piccolo e magro. A 14 anni non giocavo. La mia famiglia mi ha aiutato a trovare un’altra opzione se non avessi giocato e quella era la scuola”.

Chiesa e la scelta della Juventus: il racconto dell’attaccante

L’esterno d’attacco torna anche sulla scelta della Juventus, un club estremamente ambizioso e ricco di aspettative. Scelta che è andata a discapito anche dei club inglesi, da sempre forti sull’ex Fiorentina: “Dopo aver vinto gli Europei ci sarа più pressione su di me e sui miei compagni di squadra, ma è questo quello che vogliamo. Ecco perché ho deciso di venire qui. Le richieste sono più alte alla Juventus perché vogliamo vincere tutto e quella pressione è il prezzo da pagare”.