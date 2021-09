La Juventus dice no: scatto Inter per il super colpo

La Juventus molla la presa per l’attaccante francese e passa la palla ad’ un altra big

Nonostante la situazione economica e societaria non semplicissima, Beppe Marotta continua a monitorare diversi calciatori, pronto a cercare di sfruttare le occasioni che si presenteranno: una di queste potrebbe arrivare dalla Spagna, poiché il ritorno di Antoine Griezmann all’Atletico Madrid non sta dando i frutti sperati. Il francese campione del Mondo in carica è tornato ai ‘colchoneros’ dopo l’altalenante parentesi al Barcellona. Proprio a Madrid ha ritrovato il suo ex compagno Luis Suarez ma l’intesa non è sbocciata e il Griezmann sembra aver perso il suo smalto che lo ha portato ad essere uno degli attaccanti più forti d’Europa e il suo adattamento non sta portando i risultati sperati, complici anche le critiche dei tifosi. Ad oggi il suo inizio di stagione può essere considerato fondamentale e anche se il tempo per invertire la rotta non manca, certamente l’Atletico sta valutando la possibilità di non esercitare il diritto di riscatto dai ‘blaugrana’ che stanno cercando squadre interessate per poter imbastire una trattativa in estate.

La Juventus si defila per Griezmann: opzione Inter

Tra le squadre interessate a Griezmann ci sarebbe la Juventus che, però, ha deciso di puntare ancora su Paulo Dybala che per caratteristiche non è troppo distante dal francese. Inoltre l’ingaggio piuttosto alto, di circa 10 milioni di euro a stagione, ha frenato la società bianconera che è a caccia di un attaccante più giovane.

La pretendente più concreta potrebbe, quindi, essere l’Inter che in estate potrebbe decidere di puntare su Griezmann per sostituire Alexis Sanchez. Certamente l’ingaggio del giocatore francese al momento non permette alla società nerazzurra di imbastire una trattativa col Barcellona che, però, chiederebbe Lautaro Martinez, pallino della società catalana già dalla scorsa estate che attualmente rimane uno dei punti centrali del progetto nerazzurro.