Calciomercato Inter, occhi sul gioiello dello Shakhtar: ‘solo’ 15 milioni!

Calciomercato Inter: osservato speciale contro lo Shakhtar Donetsk. Tutti i dettagli e le eventuali cifre per il gioiello

Torna la Champions League con l'Inter subito in campo nei due anticipi del martedì. La squadra di Simone Inzaghi è impegnata in Ucraina, sul campo dello Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi. I nerazzurri non possono sbagliare dopo il ko interno col Real Madrid per non compromettere subito il cammino nel girone. Una trasferta insidiosa contro una squadra ancora in costruzione, ma che non rinuncia mai a giocare ed attaccare come da credo del suo tecnico, l'ex Sassuolo. Ma non solo. La sfida potrebbe anche offrire spunti di calciomercato: ecco l'osservato speciale in Shakhtar-Inter. Tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato Inter, Marcos Antonio osservato speciale: cifre e dettagli

Tra i talenti della squadra di De Zerbi spicca Marcos Antonio, centrocampista brasiliano classe 2000. Il 21enne è solo l'ultimo gioiello della squadra ucraina: è già un perno nella formazione del tecnico italiano e ha messo a referto ben 15 presenze stagionali con un gol nel preliminare di Champions. "Un po' Kanté, un po' Verratti", scrive addirittura la 'Gazzetta dello Sport': Marcos Antonio comanda già il centrocampista dello Shakhtar e potrebbe presto far parlare di sé anche in sede di calciomercato. Oggi la dirigenza dell'Inter riserverà sicuramente un occhio di riguardo nei confronti del talento brasiliano.

Il giocatore è legato al club ucraino fino al 2025 e al momento valutato circa 10-15 milioni di euro. Una valutazione che sembra però destinata a salire. La società nerazzurra osserverà da vicino le doti del centrocampista e potrebbe anche giocare d’anticipo per bruciare la concorrenza. Occhi puntati, dunque, anche su Marcos Antonio.