Calciomercato, Pirlo torna in panchina: trattativa rovente

Andrea Pirlo è pronto a ripartire con una nuova esperienza all’estero: la trattativa va avanti da due settimane

Potrebbe presto arrivare una svolta per il futuro di Andrea Pirlo, che dopo l’avventura con la Juventus non ha ancora trovato una nuova squadra. Secondo quanto riportato dal giornalista Davide Russo de Cerame, ci sarebbe un club interessato a lui e le trattative sarebbero già partite da diverso tempo.

In particolare si sarebbe fatto avanti l’Al-Nasr, che in passato ha già avuto altri tecnici italiani come Walter Zenga e Cesare Prandelli. Il club degli Emirati Arabi starebbe parlando ormai da due settimane con l’agente del tecnico bresciano e si cerca un accordo per provare ad affidare la panchina all’ex Juventus.

Calciomercato, Pirlo in trattativa con l’Al-Nasr: prima deve rescindere con la Juventus

Pirlo intanto ha ancora un contratto proprio con i bianconeri fino a giugno 2022 e per vivere questa nuova avventura dovrebbe prima rescindere. Possibile dunque che in caso di accordo il tecnico bresciano inizia anche una trattativa con la Juventus per interrompere prima i rapporti. Pirlo non ha vissuto una grande annata con i bianconeri e, pur conquistando due titoli, è arrivato l’esonero in anticipo per ingaggiare Massimiliano Allegri.

Andrea Pirlo però ora vuole rilanciarsi e un’esperienza all’estero potrebbe essere sicuramente importante per crescere.